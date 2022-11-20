مفيدة شيحة عن افتتاح مونديال قطر 2022: تنظيم رائع وشيء مبهر جدًا

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الشعب القطري والعربي بتنظيم دولة قطر بطولة كأس العالم 2022 في الدوحة.



وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، إن جهود كبيرة قدمتها دولة قطر في هذه البطولة، مضيفة أن حفل الافتتاح سيكون مبهرا بكل المقاييس.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا حدث يحدث كل اربع سنوات ويستمر لمدة شهر كامل، وتنظيم رائع وشيء مبهر جدًا، لافتة إلى انه تنطلق اليوم بطولة كأس العالم لرياضة كرة القدم المعشوقة حول العالم.

حضور كبير للبطولة

في السياق نفسه أشارت إلى أن هناك حضور كبير للبطولة من قبل رؤساء وزعماء وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.