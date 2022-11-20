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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بسبب تفتيش منزل ترامب.. مايك بنس: "العدل الأمريكية" بعثت رسالة خاطئة للعالم

مايك بنس
مايك بنس

قال نائب الرئيس السابق ‏‏مايك بنس‏‏ في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي"، إنه لا أحد فوق القانون، عندما سئل عن دور ‏‏الرئيس السابق دونالد ترامب‏ ‏في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 أثناء إقتحام مبني الكابيتول.‏

‏وأضاف بنس خلال المقابلة ‏‏التي‏‏ بثت الأحد موجها حديثة إلى وزارة العدل الأمريكية، ورصدها موقع أكسيوس: "لكنني آمل أن تنظر وزارة العدل بعناية قبل أن تتخذ أي خطوات إضافية في هذه المسألة".‏

رسالة خاطئة للعالم

‏وانتقد بنس وزارة العدل لتنفيذها‏‏ مذكرة التفتيش ‏‏في مقر إقامة ترامب في مارالاجو، قائلا إنها "أرسلت رسالة خاطئة".‏

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‏وقال: "أضع اللوم في قرار تنفيذ مذكرة تفتيش في المقر الشخصي للرئيس السابق للولايات المتحدة على قيادة وزارة العدل".

وأشار إلى أنه ‏"من غير المعقول بالنسبة لي أن هذا لم يكن قرارا تم اتخاذه على أعلى المستويات، وتمت الموافقة عليه على أعلى المستويات".‏

وتابع: ‏"لقد كانت رسالة مثيرة للانقسام في هذا البلد، لكنني أعتقد أن الأسوأ من ذلك، أنها كانت الرسالة الخاطئة للعالم الأوسع الذي ينظر إلى أمريكا كمعيار ذهبي".‏

‏وأضاف: "أريد أن أرى مصداقية وزارة العدل الأمريكية تستعاد بعد سنوات من التسييس".

ترامب جزء من المشكلة

وقال بنس تعليقا على سؤال عما إذا كان ترامب قد ارتكب عملا إجراميا فيما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول.، إن ترامب قبل 6 يناير ما كان ليسمع تلك الهفوة من المحامين من حوله، لافتا: ‏"لا أعرف ما إذا كان من الخطأ الاستماع إلى نصيحة سيئة من المحامين".

‏وأوضح نائب الرئيس السابق‏‏ خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس‏‏، إن ترامب "قرر أن يكون جزءا من المشكلة في 6 يناير.‏

‏كما وصف بنس القادة في كلا الحزبين السياسيين "الديموقراطيين والجمهوريين" في 6 يناير، قائلا: "كان هناك اتفاق بالإجماع على أنه مهما كان ما يجب القيام بهذا الشغب، كنا بحاجة إلى إعادة عقد المؤتمر في ذلك اليوم وإنهاء عملنا".‏

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أتطلع للمشاركة في الانتخابات

ولم يذكر بنس بشكل قاطع ما إذا كان سيسعى للانتخابات في 2024، قائلا ‏"أتطلع إلى المشاركة في العملية الانتخابية بطريقة ما".

وأضاف: ‏"سواء كنت في الانتخابات كمرشح ، أو في المناظرة ببساطة كجمهوري نشط ، أتطلع إلى دعم القضية الجمهورية ودعم المرشحين في جميع أنحاء البلاد وكذلك مرشحنا لإعادة هذا البلد إلى السياسات التي ستجعلنا أقوياء ومزدهرين مرة أخرى".

‏وفي وقت سابق من هذا الأسبوع‏‏، قال نائب الرئيس السابق في مقابلة‏‏ مع وكالة أسوشيتد برس، ‏‏إنه وعائلته سينظرون خلال العطلات "في دورنا في الأيام المقبلة".‏

‏وعندما سئل عما إذا كان ينبغي على ترامب السعي لإعادة انتخابه قال: "أعتقد أنه سيكون لدينا خيارات أفضل".‏

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