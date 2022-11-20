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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. منتخب الإكوادور يتقدم بهدفين في الشوط الأول على قطر |فيديو

صدى البلد

تقدم منتخب الإكوادور بهدفين مقابل لاشئ على نظيره القطري، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تفاصيل المباراة:.

تقدم منتخب الاكوادور بهدف في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب فالنسيا من ضربة رأس لكن الحكم قام بإلغاءه بعد العودة للفار.

وسجل فالنسيا مجدداً هدف أول لمنتخب الاكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

وأضاف فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة رأس.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:.

حراسة المرمى: سعد الشيب 

خط الدفاع: بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، خوخي بوعلام

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس 

خط الهجوم: أكرم عفيف، المُعز علي، هُمام أحمد.

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع:، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، روماريو إبارا

خط الوسط:، مايكل إسترادا، إنر فالينسيا، أنجيلو بريسيادو، جونزالو بلاتا،

خط الهجوم: جيجسون مينديز، مويسيس كايسيدو.

وتضم المجموعة الأولى كلا من منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.

الاكوادور قطر دور المجموعات كأس العالم كأس العالم 2022

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