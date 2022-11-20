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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزامنا مع اليوم العالمي لهم ...

أولاد المطلقات الأبرز.. 5 فئات من الأطفال تحصل على معاش شهري.. اعرف قيمته

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الأطفال.. واحدة من أهم الفئات التي تلقي إهتماما ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية،  بإعتبارهم جيل المستقبل، وتحرص الدولة علي منحهم كافة الحقوق والمزايا التي أقرها الدستور والقانون لضمان توفير حياة كريمة لهم، حيث يتزامن اليوم 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل وبهذه المناسبة نرصد أهم ما حصلت عليه هذه الفئة من مزايا تضمنها قانون الطفل.

 

معاش شهري للطفل 

 

ووفقا لقانون الطفل الذي نص في المادة (49) علي أن يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيها ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى:

 - الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

 - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

 - أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

 

من ناحية أخرى يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية:

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 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده.

 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف.

 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى.

 - تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال.

 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.

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