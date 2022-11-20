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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نريد البيرة.. هتافات قوية من مشجعي الإكوادور ضد قوانين قطر.. شاهد

صدى البلد

وجهت الجماهير الإكوادورية هتافات قوية ضد قوانين دولة قطر، بمنع شرب الخمور أو بيعها، خلال فترة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها الدولة.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي فيديوهات لبعض الجماهير الإكوادورية وهم يهتفون: “نريد البيرة .. نريد البيرة”.

ونجح منتخب الإكوادور في الفوز بهدفين مقابل لاشئ على نظيره القطري، في افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تفاصيل المباراة:.

تقدم منتخب الاكوادور بهدف في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب فالنسيا من ضربة رأس لكن الحكم قام بإلغاءه بعد العودة للفار.

وسجل فالنسيا مجدداً هدف أول لمنتخب الاكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

وأضاف فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة رأس.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب الإكوادور المجموعة الأولى مؤقتاً بـ 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب قطر المجموعة.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:.

حراسة المرمى: سعد الشيب 

خط الدفاع: بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، خوخي بوعلام

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس 

خط الهجوم: أكرم عفيف، المُعز علي، هُمام أحمد.

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع:، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، روماريو إبارا

خط الوسط:، مايكل إسترادا، إنر فالينسيا، أنجيلو بريسيادو، جونزالو بلاتا،

خط الهجوم: جيجسون مينديز، مويسيس كايسيدو.

وتضم المجموعة الأولى كلا من منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.

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