استعدادا لمواجهة المصري.. تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك في تدريب اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية، على هامش مران الأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة لتطبيقها، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏