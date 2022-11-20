عميد تربية الطفولة المبكرة: تجربة انتخابات الاتحادات تثقف الطلاب سياسيا

يترقب طلاب الجامعات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات، والتي اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، إن الكلية تستعد فى الوقت الحالي لعقد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023، وأن خوض الطلاب لتجربة الانتخابية تصقل شخصيتهم وتثقفهم سياسيا وتؤهلهم لخوض الحياة خارج الجامعة وممارسة العمل العام لخدمة المجتمع والوطن ككل.

وأضافت لـ"ًصدى البلد" أنه من الضروري أن يمارس الطلاب الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع عدم إهمال الإجراءات احترازية والوقائية، مشيرة إلي أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .

وأكدت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، أن الانتخابات سوف تتم في إطار من الشفافية والديمقراطية واتباع قواعد التنافس السليمة بين الطلاب ليتم تدريبهم على المشاركة الفعالة فيما بعد في القرارات المجتمعية، وإبداء الرأي فيها.

تمثل الانتخابات الطلابية حدث يتعلم من خلاله الطلاب الديمقراطية، وكيف يختارون من يمثلهم بالجامعة، لذا لابد أن يكون المرشح للانتخابات متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وأن يكون حسن السمعة.

ومن المقرر أن فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات ٢٤ نوفمبر، إعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر، تلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر، فحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر،إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر، تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم، إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر، تجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر، تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر، تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر، تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة ٨ ديسمبر المقبل.