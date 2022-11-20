كسبت الرهان.. الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى قطر بشأن كأس العالم

شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في حفل أفتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي شهد حضور العديد من الرؤساء والممثلين عن دول العالم.

وقال الرئيس الجزائري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم نسخة 2022 لكأس العالم، ومن حقنا أيضا أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الرهان ..ألف مبروك لأخي سمو الأمير تميم ولكل الشعب القطري".

وشهد أفتتاح مونديال كأس العالم 2022 بإقامة مبارة المنتخب القطري ونظيرة الإكوادوري والتي أنتهت بخسارة المنتخب القطري بهدفين للاشئ في أول مباريات كأس العالم.