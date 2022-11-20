عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كسبت الرهان.. الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى قطر بشأن كأس العالم

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في حفل أفتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي شهد حضور العديد من الرؤساء والممثلين عن دول العالم.

وقال الرئيس الجزائري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم نسخة 2022 لكأس العالم، ومن حقنا أيضا أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الرهان ..ألف مبروك لأخي سمو الأمير تميم ولكل الشعب القطري".

وشهد أفتتاح مونديال كأس العالم 2022 بإقامة مبارة المنتخب القطري ونظيرة الإكوادوري والتي أنتهت بخسارة المنتخب القطري بهدفين للاشئ في أول مباريات كأس العالم.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون كأس العالم الأمير تميم بن حمد قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

ماتلبسوش تقيل بكرة.. مفاجأة في درجات الحرارة غدا الإثنين بهذه المحافظات

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري: إلغاء جميع فوائد الديون المستحقة على كوبا

الرئيس الجزائري يصل شرم الشيخ لحضور قمة المناخ |فيديو

الرئيس الجزائري يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وسام القائد

ترشيحاتنا

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

ميدو: كيروش يتحمل مسؤولية عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022

أخبار الرياضة| موعد مباراة السنغال وهولندا.. وكولر يحسم مصير كهربا بالأهلي

ميدو: الأرجنتين أو البرازيل الأقرب لحصد كأس العالم.. والمغرب سيتخطى دور المجموعات

بعد افتتاح كأس العالم.. ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر لأمير قطر

الجيش الأوكراني يتهم القوات الروسية بسرقة متحف خيرسون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصن نفسك ضد السكتات الدماغية.. 3 حيل خارقة تخلصك من سموم الجسم

غائبون عن المونديال.. بنزيما وجوتا وديبالا خارج الحسابات وترقب موقف ماني ولوكاكو

بمكون واحد في مطبخك.. تخلصي من آلام المفاصل بدون أدوية

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ