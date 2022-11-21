اليوم.. تمريض حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم

أعلنت كليات جامعة حلوان، بدء امتحانات الميد تيرم، للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023، وبدأت بعض الكليات بالكشف عن موعد إقامة الامتحانات وتفاصيلها للطلاب.

وكشفت إدارة جامعة حلوان، أن الكليات تقيم امتحانات الميد تيرم، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا؛ حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وقالت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إن امتحانات الميد تيرم بدأت منتصف نوفمبر.

وأوضحت عميد كلية التمريض، أن وضع الامتحانات مسؤولية الأساتذة، وأن كلا منهم مسؤول عن امتحان فرقته، وعن آلية التقييم وتصحيح الامتحانات.

كما نوهت عميدة تمريض حلوان، بأن الكلية حرصت منذ بداية الدراسة على توعية الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، وأهمية تلقي لقاح كورونا؛ حرصا على سلامة كل منتسبي الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أجرى زيارة تفقدية، اليوم، لمطعم المدينة الجامعية بالمطرية؛ لمتابعة أعمال التطوير التي تجري، والوقوف على نسب تنفيذها، وذلك في ظل خطة متكاملة يتم إعدادها على أكمل وجه؛ للتوسع والتطوير المستمر في مباني ومنشآت الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعى.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن أعمال التطوير التي تتم في الجامعة، تشهد بالتوازي، جهودا للتطوير على مستوى المنشآت؛ لتكون ملائمة للعملية التعليمية، وخدمة الطلاب، وكذلك على مستوى الخدمات التعليمية والبحثية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية، تولي أهمية خاصة للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات؛ للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود.