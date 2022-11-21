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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للأجور: العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه سيتسفيد منها 7 ملايين عامل..فيديو

صرف الرواتب
صرف الرواتب

أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه سيتسفيد منها ما يقرب من 7 مليون عامل على مستوى الدولة.

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وقال عماد حمدي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن أن الـ300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.

 

تأكيدًا على مساندة لكل الموظفين

وتابع  عضو المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يُمثل انحيازًا للمواطن الأقل دخلًا وتأكيدًا على مساندة لكل الموظفين.

 

المجلس القومي للأجور القطاع الخاص مصر صناعة المجلس القومي

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