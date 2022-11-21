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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جو وهبة أصغر طالب مصري يحصل على براءة اختراع من أمريكا| فيديو

جو وهبة
جو وهبة

لدى مصر مجموعة من العلماء العظام داخل مصر وخارجها، ومن ضمن هؤلاء المبتكرين هو جو وهبة  اصغر طالب مصري يحصل على برائة اختراع من امريكا، ليكون خير مثل يمثل امام العالم خلال مؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ خلال الشهر الحالي.

ظهر “ جو وهبة” مع وزيرة الهجرة المصرية، خلال احد الفعاليات بالمنطقة الخضراء المقامة بمؤتمر المناخ، ليشرح ابتكاره الفريد من نوعه امام عدد من المؤسسات الدولية والعالمية في مشهد يفخر به الجميع.

وخلال حديث جو وهبة  لصدى البلد قال “ أنا طالب بالجامعة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، وسعيد جدا بقمة المناخ المقامة في مصر وفخور جدا بعودتي الى مصر في الوقت الحالي وحضور  27 cop ومشاركة اصدقائي وفخور اني اعرض اختراعاتي في بلدي وعلى نطاق دولي بهذا الشكل الرائع”.

فكرة ابتكاره

واوضح قائلاً "اتحدث خلال المؤتمر عن اختراع قيم للغاية يركز بشكل اساسي على ربط المنتجات المصرية بشبكة الكترونية توضح للمستهلك الاجنبي مدى اهمية هذا المنتج كمنتج صديق للبيئة وغير مؤثر في التغيرات المناخية، كجزء من تسويق المنتج المحلي للأفراد في الخارج.

 

وتابع قائلاً " كان تواصلي مع وزيرة الهجرة مهم للغاية وعرضت مقترحات لها تساهم بشكل كبير في الجانب التنموي وخاصة وضع علامات على المنتجات المصرية اثناء تصديرها الى الخارج لتوعية المستهلك بطرق اعادة تدوير تلك المنتجات ومدى اهميتها للحفاظ على البيئة".

 

مؤتمر المناخ COP27

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