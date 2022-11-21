رئيس البحوث الفلكية يكشف اذا كان هناك احتمالية حدوث تابع للزلزال

أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه قد سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية اليوم الاثنين الموافق 12/22/1011 هزة أرضية اليونان علي بعد 605 كم شمال مدينة مطروح .

وطمئن القاضي جميع المصريين الخائفين من حدوث توابع للزال التي تضرب من منذ قليل حيث قال خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزلزال الذي حدث منذ قليل لا نتوقع منه حدوث توابع له.

وجاءت بيانات الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل كالتالي:

وقت الحدوث والقوة: 52 24 01 مساء بالتوقيت المحلى

القوة : 5.8 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 35.86 شماال

خط الطول : 26.62 شرقا

العمق : 85 كم

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، زلزال، بعد 506 كم شمال مدينة مطروح فى تمام الساعة الواحدة و24دقايق .

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعلي عمق 85 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.



وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.