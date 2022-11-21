البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب مصر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، بزلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر علي بعدد بعد 506 كم شمال مدينة مطروح فى تمام الساعة الواحدة و24دقايق ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، زلزال، بعد 506 كم شمال مدينة مطروح فى تمام الساعة الواحدة و24دقايق .



وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعلي عمق 85 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.



وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.