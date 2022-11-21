مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

ينتظر الملايين يوميا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، والذي يبحث عنها الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، ﻿27 ربيع الآخر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر ، 27 ربيع الآخر 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 4:54 ص

الشروق: 6:25 ص

الظُّهْر: 11:41 ص

العَصر: 2:37 م

المَغرب: 4:57 م

العِشاء: 6:18 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:55 ص

الشروق: 6:25 ص

الظُّهْر: 11:41 ص

العَصر: 2:37 م

المَغرب: 4:57 م

العِشاء: 6:18 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 5:01 ص

الشروق: 6:32 ص

الظُّهْر: 11:46 ص

العَصر: 2:40 م

المَغرب: 5:00 م

العِشاء: 6:22 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 4:57 ص

الشروق: 6:28 ص

الظُّهْر: 11:42 ص

العَصر: 2:36 م

المَغرب: 4:56 م

العِشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:42 ص

الشروق: 6:12 ص

الظُّهْر: 11:29 ص

العَصر: 2:26 م

المَغرب: 4:46 م

العِشاء: 6:07 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:52 ص

الشروق: 6:20 ص

الظُّهْر : 11:40 ص

العَصر: 2:42 م

المَغرب: 5:02 م

العِشاء : 6:21 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 4:49 ص

الشروق: 6:17 ص

الظُّهْر : 11:39 ص

العَصر: 2:41 م

المَغرب: 5:01 م

العِشاء : 6:20 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:05 ص

الشروق: 6:31 ص

الظُّهْر : 11:57 ص

العَصر: 3:02 م

المَغرب: 5:23 م

العِشاء : 6:40 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:42 ص

الشروق: 6:07 ص

الظُّهْر : 11:34 ص

العَصر: 2:40 م

المَغرب: 5:01 م

العِشاء : 6:18 م