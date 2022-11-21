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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول رد من سجاد رشك على وصف مشاهير العراق بالمنافقين

سجاد رشك
سجاد رشك

ظهر في الآونة الأخيرة العديد من المشاهير العراقيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على رأسهم إخوة رشك أو المعروفين بـ "بيت رشك".

ووفقا لـ"سمراء بلس" العراقية، بين الحين والآخر يُدلي بلوجر عراقي بتصريحات عن العلاقة بين مشاهير العراق، وصلت إلى وصفهم بالمنافقين.

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وعلق البلوجر العراقي سجاد رشك على هذا الأمر، وقال عبر مقطع فيديو متداول تفاصيل تكشف حقيقية وصف مشاهير العراق بالمنافقين وسبب تداول هذه الشائعة.

أزمة تلاحق مشاهير العراق

وقال سجاد رشك: "نحن مشاهير العراق بيننا منافسة شريفة ونظيفة ولكن سبب هذه الأزمة أن بعض المشاهير خلال الأشهر الماضية صعدوا بسرعة كبيرة عل حساب أمور أخرى".

متابعا أن الصعود السريع لهؤلاء المشاهير كان لها جوانب أخرى، ويوضح: "المشاهير الذين صعدوا بسرعة كبيرة يخربون على الغير لأنه بعضهم لا يريد الخير لغيره".

مشيرا إلى أن العلاقة بين مشاهير بغداد والبصرة الشائع عنها كثرة الخلافات كلها مستقرة، ويضيف: "حتى لو حصل خطأ أو خلاف نرجع نتداركه سريعا وفي نهاية الأمر  كل منا له طريقته الخاصة التي تعبر عن شخصيته".

المشاهير العراقيين وصف مشاهير العراق مواقع التواصل الاجتماعي البلوجر الشائعة

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