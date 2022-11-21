تفاصيل هجوم الحرس الثوري على العراق بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

تعرضت 3 مناطق في أربيل والسليمانية شمالي العراق لقصف صاروخي إيراني.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أن القنصلية الأمريكية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار بعد القصف الإيراني، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من هجوم بري إيراني على مناطق كردية على الحدود مع العراق.

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط ضحايا جراء القصف، ولفتت إلى أن طائرة مسيرة إيرانية قصفت مخيما للاجئين الأكراد الإيرانيين في أربيل.

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرين له قرب اربيل في إقليم كردستان العراق.

وقال الحزب عبر تويتر إن الاستهداف تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة.

فيما نقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني قوله إن مقرا تابعا لحزب إيراني كردي معارض تعرض لاستهداف بثلاثة صواريخ في كويسنجق بأربيل.

هذا وتتكرر أيضا الضربات الإيرانية على شمال العراق منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.