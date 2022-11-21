مفاجأة جديدة بشأن الفيروس المخلوي.. أمجد الحداد يوضح

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، أن الفيروس المخلوي، ليس جديدا كما يتوقع البعض، موضحًا أن هذا الفيروس موجود منذ سنوات طويلة جدًا، وهذا الفيروس يظهر فى بداية فصل الشتاء.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن السبب فى انتشار هذا الفيروس، تقليل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وأن البعض اعتقد أن هذا الفيروس انتهي، ولكن هناك فيروسات تنفسية كثيرة تنتشر فى الفواصل بين الشتاء و الصيف.

ولفت إلى أن 80 % من حالات البرد و الفيروس الجديد، تعالج منزلية، ولكن لا ينصح بـ استخدام المضاد الحيوي، ولكن الحالة الوحيدة التى يحصل المريض فيها على مضاد حيوي يكون بقرار طبيب.

وأشار إلى أن من يتعرض لـ دور برد شديد عليه أن يجلس فى البيت، وعليه عدم الخروج، حتى لا يصيب غيره، وكشف أن الفيروس المخلوي هو عدوي منتشرة وليس وباء.

وأوضح أن الفيروس الجديد يصحبه كحة و حرارة شديدة، و فى هذه الحالة يجب الاتجاه لـ الطبيب، لتحديد الأودية المطلوبة، من أجل خفض الحرارة و العلاج.

ولفت إلى أن تناول الوجبات الصحية، و الألبان من الأشياء المهمة، لتجنب الأعراض الشديد لـ الفيروس الجديد، المنتشر بين طلاب المدارس.

وكشف أن الإجراءات الاحترازية مع نشاط فيروس كورونا قللت العدوات التنفسية، خلال السنوات الماضية، مما ساعد على تقليل انتشار العدوات التنفسية، وهو ما يفسر انتشار العدوات الفيروسية بشكل واضح في العالم كله لهذا العام .

وأضاف "الحداد"، أن خطورة الفيروس المخلوي التنفسي أنه يسبب التهاب في الشعب الهوائية، ويصيب الرضع، مشيرا إلى أن التجمعات وموسم المدارس سبب الانتشار السريع لفيروس المخلوي التنفسي .

وحذَّر "الحداد " من تقبيل الرضع، لأن الفيروس ينتشر عن طريق التقبيل، وهو يمثل خطورة على الأطفال حديث الولادة.