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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تاجر مخدرات وهارب من المؤبد.. حبس "مانجا" أخطر مسجل خطر في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت جهات التحقيق في القليوبية ، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق ، لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.


وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ح إ ع"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "مانجا"، سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات وقتل"، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، وسلاح ناري بندقية آلية، وعدد من الطلقات، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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