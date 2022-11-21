إنجلترا ضد إيران.. ساكا يسجل الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي

نجح بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده في شباك إيران، بالمباراة المقامة حاليا بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدف ساكا في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني.

وجاءت أهداف إنجلترا الأربعة عن طريق، بيلينجهام في الدقيقة 35، بينما أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يأتي رحيم سترلينج ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 45، واختتم ساكا الرباعية في الدقيقة 62.

وتعرض علي رضا بيرانفاند حارس مرمى منتخب إيران، لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب إنجلترا، ودخل حسين حسيني بدلا من علي رضا في الدقائق الأولى من عُمر لقاء المنتخبين المقام ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

وتقع إنجلترا في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

تشكيل إنجلترا ضد إيران

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: كيران تريبير، ستونز، هاري ماجواير، شاو

خط الوسط: ديكلان رايس، ماسون مونت، جود بيلينجهام

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ستيرلينج.

تشكيل إيران ضد إنجلترا

حراسة المرمى: بييرنافاند خط الدفاع: بورعليغنجي، روزبيه تشيشمي، مجيد حسيني

خط الوسط: صادق مُحرمي، علي كريمي، ميلاد محمدي

خط الوسط الهجومي: أحمد نور الله، إحسان حاج صفي

خط الهجوم: مهدي طارمي، علي رضا جهانبخش.