افتتاح المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية 2022

افتتح اليوم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

حضر الافتتاح المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان وزير الزراعة الأردني، وخالد النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة بعمّان والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال وزير الزراعة الأردني في كلمته خلال حفل الافتتاح “ شكل المهرجان منذ العام 2018 ناجحاً باهراً مستمراً على ثلاثة مستويات على الأقل أسماها نجاح بنيناه مع الشقيقة دولة الإمارات والتي ما فتأت تمد يدها كل عام بعون ومحبة أكسبت المهرجان ألقاً بنكهة التمر وقيمته في تراثنا الاجتماعي والديني وبعده الاقتصادي كما منحت المهرجان فرصة ليشارك نجاحه مع المهرجانات التي تقام كل عام فى مصر والسودان وموريتانيا وقد كان لهذا المهرجان الدور البارز في رفع مستوى تبادل الخبرات العربية والدولية وأتاح مشاركة التجارب بين المنتجين كما منحهم الحافز للإبداع والابتكار وظل أداة فاعلة مكنت المنتجات من الوصول إلى اسواق لم تكن تعرف نخلة التمر من قبل”.

من جانبه أكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية يعد أحد قِصَصِ النجاح للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين كما جاء ليؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وقال “ بات واضحاً ما تمثله التمور ضمن سلسلة التوريد لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم خصوصاً عقب التحديات التي رافقت تداعيات كورونا على العالم وتركت أثرها على جميع الدول ما يؤكد الأهمية الاقتصادية التي يمكن أن نُعول عليها في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور خصوصاً في المنطقة العربية”.

ارتفاع الطلب على لتمور الأردنية

وأشار المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية إلى النجاح الذي حققه المهرجان خلال ثلاث دورات ماضية فقد سجلت التمور الأردنية زيادة الطلب عليها في الاسواق الدولية وصل إلى 150% عن الأعوام السابقة كما سجل هذا القطاع توسعاً مضطرداً في المساحات من 38 ألف دونم الى 44 ألف دونم كما سجل الإنتاج زيادة وقدرها من 26 ألف طن الى 30 ألف طن بالسنة حيث احتل الأردن المرتبة 11 من حيث كمية الصادرات والمرتبة 9 من حيث قيمة هذه الصادرات كما زادت الطاقة الإنتاجية لمشاغل فرز وتعبئة وتغليف التمور الآلية الى حوالي 10 آلاف طن نتيجة لإدخال الميكنة الى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، كما لم تسجل أي حالات رفض لصادرات التمور في السوق الدولي نتيجة عدم مطابقة المعايير الدولية.

وجرى عرض فيلم وثائقي حول إنجازات الجائزة خلال 15 عاماً “2007 – 2022” وعلاقة أهداف الجائزة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكيف ساهمت الجائزة في دعم هذه الاهداف لتعزيز الامن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامةعلى المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما تم خلال حفل افتتاح المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية تكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية في دورتها الرابعة 2022 .

ووقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مذكرة تفاهم مع جمعية التمور الأردنية ومركز تعزيز الواردات من البلدان النامية في هولندا.