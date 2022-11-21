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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبض الحياة: التبرع يعود على المنتفعين بأشكال متنوعة من الخدمات.. فيديو

أمجد مرجان
أمجد مرجان

قال أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة، إن عمل مؤسسة نبض الحياة، عمل تطوعي.

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نبض حياة: نتواصل مع المتبرعين من خلال الخط الساخن 15740

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العكريشي: نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل

وأضاف أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج "بنت البلد"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "اتبعنا منهج جديد في العمل الخيري وهو منهج جديد الاستثمار الخيري والمستدام من أجل مراعاة قيمة التبرع للمتبرع واستدامته لأكبر وقت ممكن".

 

وأشار أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة، إلى أن "التبرع يعود على المنتفعين بأشكال متنوعة من الخدمات لأطول فترة ممكنة، ومنها توصيل المياه والغارمات وبناء مساكن للمتضررين".

 

وأوضح أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة: "نقدم مشروعات من أجل التمكين الاقتصادي من خلال مشروعات عديدة، ونشتري منهم المنتجات وتسويقها".

 

وعرض البرنامج تقريرا يرصد بداية مؤسسة نبض الحياة، وجهودها في مساعدة المحتاجين في مختلف محافظات الجمهورية، بالمشروعات المتنوعة من توصيل المياه وزراعة النخيل وإعمار المساجد وغيرها من الخدمات.
 

الاستثمار الخيرى مؤسسة نبض الحياه نبض الحياة أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة

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