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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يترأس فريقا إشرافيا للمرور على مستشفى كفر الدوار

زيارة و كيل وزارة
زيارة و كيل وزارة الصحة مستشفى كفر الدوار

ترأس اليوم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، فريقا مروريا للمرور على مستشفى كفر الدوار العام بتواجد الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .

حيث قام برفقة فريق المرور الذى يضم (١٥) خمسة عشرة عضوًا من كافة الإدارات المعنية بالمديرية ، الفنية والمالية والإدارية ، بالمرور على جميع أقسام  مستشفى كفر الدوار العام ، والأقسام الداخلية ، وتابع سيادته سير العمل بالمستشفى ، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل ، واطمأن كذلك على توافر الأدوية وكافة المستلزمات .

 

كما قام  باستبيان بعض الحالات بالاستقبال والأقسام الداخلية ، لبيان مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم ،  و قام كل عضو بالفريق الإشرافى بالمرور على الجزء الخاص به ، ومتابعة العمل الإشرافى الموكل به بجميع أقسام المستشفى .

وفى نهاية جولته المرورية ، وجه سيادته الجميع على بذل المزيد من الجهد ، وتقديم خدمة طبية ذات جودة تنال ثقة المواطن جاء المرور فى وجود الدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار العام .

ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية ، وخاصة المستشفيات ، للتأكد من انتظام سير العمل ، والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة، بعد وضع الخطط التصحيحية لها ، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

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