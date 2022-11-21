تشريعات تكفل الحقوق.. توصيات ندوة تنمية الطفولة في الوطن العربي بكلية البنات

عقدت المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل بكلية البنات جامعة عين شمس ندوة افتراضية بعنوان "آفاق تنمية الطفولة في الوطن العربي"، شارك فيها مجموعة من الأكاديميين والباحثين المصريين والعرب.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي انبثقت عن الموضوعات المطروحة بالندوة وهي:

١.استحداث القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الطفل، ودعم الدولة للأسر غير القادرة بهدف تمكين الطفل من الحصول على حقوقه

٢.الارتقاء بالثقافة التربوية للأسر في المجتمعات العربية للحد من أساليب التنشئة التي تضر بنمو الأطفال وتعلمهم

٣.الارتقاء بأدب الأطفال وثقافته التي ترتكز على الكتابة الواعية والمستندة الى المعرفة العلمية بنمو الطفل المعرفي والاجتماعي واللغوي والوجداني

٤.ابتكار الشخصية القصصية العربية التي تجسد ملامح الشخصية والقيم العربية بدلا من ترك الأطفال للتوحد مع الشخصيات الأجنبية في القصص الأجنبية المترجمة

٥.الخروج من النظرة النمطية لشخصيات المجتمع في ادب الأطفال

٦.الاهتمام بالأدب المسرحي لمرحلة رياض الأطفال

٧. دمج التكنولوجيا الجديدة وإنتاج ادب موجه للطفل عبرها

٨. الإهتمام بالقضايا البيئية في ادب الأطفال

٩. الاستفادة من نموذج المجلس العربي للطفولة في مجال تنشئة الطفل العربي وتعميمه.