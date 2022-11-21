حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة



عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف حقيقة إصابة الفنان رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.

وأوضح التقرير أن خبر ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي وأدى لتصدر اسم رامز جلال محركات البحث الأنباء التي تتحدث عن فقدانه لبصره في العين اليسرى واعتزاله التمثيل بعد تعرضه لإصابة أثناء تصويره المقلب الرمضاني الجديد.

عيار 21 يسجل 1292 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 21_11_2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-11- 2022.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1477 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1292 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1107 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 10336 جنيه

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 21- 11- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية و العربية والدولار اليوم الأثنين 21-11- 2022



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.53 جنيه للبيع، و24.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.33 جنيه للبيع،و25.45 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.17 جنيه للبيع، و29.07 جنيه للشراء.

عيار 21 يسجل 1292 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 21_11_2022

مفاجأة جديدة بشأن الفيروس المخلوي.. أمجد الحداد يوضح





أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، أن الفيروس المخلوي، ليس جديدا كما يتوقع البعض، موضحًا أن هذا الفيروس موجود منذ سنوات طويلة جدًا، وهذا الفيروس يظهر فى بداية فصل الشتاء.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن السبب فى انتشار هذا الفيروس، تقليل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وأن البعض اعتقد أن هذا الفيروس انتهي، ولكن هناك فيروسات تنفسية كثيرة تنتشر فى الفواصل بين الشتاء و الصيف.

الأمم المتحدة تكرم الشباب المتطوع في تنظيم cop27

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، إذ منحت سكرتارية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ cop27 شهادات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر في نسخته الحالية بشرم الشيخ والتي تعد من أكثر المؤتمرات نجاحا بفضل جهود الشباب المتطوع.

شارك في تنظيم القمة حوالي 2000 شاب متطوع قوامهم الأساسي من الشباب المصري أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزارات، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات.

حل سريع.. هاني الناظر يحذر من المضادات الحيوية كعلاج للفيروس المخلوي التنفسي





قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الفيروس المخلوي التنفسي منتشر بين الأطفال، مشيرا إلى أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن من أعراض الفيروس حدوث ارتفاع فى درجة الحرارة وسعال شديد لدى الأطفال، ويكون هناك تورم في الغدد الليمفاوية، وتكسير في الجسد.

وتابع أن ميزة هذا الفيروس أنه لا يستغرق الكثير من الوقت حتى يتم الشفاء منه، ولكنه سريع الانتشار، لأنه ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، ناصحا الأطفال والكبار أن يلتزموا بارتداء الكمامة، للحماية من العديد من الأمراض الفيروسية والبكتيرية وغيرها، محذرا من تناول المضادات الحيوية كحل سريع.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير طائرة خاصة لإعادة الميرغني إلى السودان





أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في خبر خاص مغادرة محمد عثمان الميرغني القاهرة بعد قليل عائدا للخرطوم.

تكليف وعودة

وكلف الميرغني، نائبه جعفر بضبط المتفلتين فى الإتحاد الديموقراطي الأصل.

وذكرت القناة أن الرئيس السيسي، وجه بتوفير طائرة خاصة للميرغني، لإعادته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأمر الذي يعد بداية جديدة للتوافق السوداني.



أول سيدة تتقدم بالترشح لمنصب عمدة بالمنوفية تكشف سبب هذا القرار





قالت الدكتورة سارة زهران أول سيدة تتقدم بالترشح لمنصب عمدة في محافظة المنوفية، إنّ هناك أكثر من دافع وراء تفكيرها في هذه الخطوة، موضحةً: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن الشباب وأهمية تمكينه وأهمية تمكين المرأة في المجتمع".

وأضافت زهران، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM على القناة الأولى "هناك مشكلات كثيرة جدا موجودة في القرية، وقبل أن أترشح بيومين، تحدث إليّ شخص وكان في حاجة إلى مساعدة لبنت يتيمة يتم تجهيزها للزواج وكان عمرها 15 سنة".

كان نفسي والدتي تبقى عايشة| أمنية لبلبة بعد تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي





قالت الفنانة لبلبة، إنها جرى تكريمها في مهرجانات كثيرة بالأقصر وأسوان والمهرجان الروائي وجمعية الفيلم ومهرجان الإسكندرية، لكن تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمر مختلف ويأتي في وقت مناسب جدا.

وأضافت الفنانة لبلبة، خلال حوارها على القناة الأولى: "والدتي كانت دايما تقولي السنة الجاية هيكرموكي في مهرجان القاهرة، لكن أنا أشعر أن كل شيء في معاده المناسب".

وتابعت: "كنت أتمنى أن تكون والدتي على قيد الحياة، وتكون موجودة بين الكواليس حتى تفرح بتكريمي، أنا سعيدة من أجل هذا التكريم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور دائما".

