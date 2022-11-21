الشركة المصنعة لكرة المونديال: خطتنا إنتاج علامة تجارية مصرية بمواصفات عالمية

كشف أحمد النبوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة " فورورد ايجيبت" للصناعات الرياضية، تفاصيل المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022.

وقال أحمد النبوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" أوجه الشكر والتقدير للدولة المصرية على مساندتنا في مشروعنا الخاص ".

وأضاف احمد النبوي:" نطبق المقاييس العالمية في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022".

وتابع أحمد النبوي:" ما فعلناه قصة نجاح نفتخر بها والطاقة الإنتاجية للمصنع 3.5 مليون كرة سنويا بعمالة 600 عامل مصري بخبرة باكستانية قائمة على التدريب".

وأكمل احمد النبوي:" نستهدف تصنيع أحذية رياضية لعلامات تجارية وملابس رياضية، ونضع خطة مستقبلة كي نقوم بإنتاج علامة تجارية مصرية بمواصفة عالمية".