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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشركة المصنعة لكرة المونديال: خطتنا إنتاج علامة تجارية مصرية بمواصفات عالمية

كرة المونديال
كرة المونديال

كشف أحمد النبوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة " فورورد ايجيبت" للصناعات الرياضية، تفاصيل المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022.

 

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مدبولي يجتمع بممثلي فورورد ايجيبت المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال قطر

 

وقال أحمد النبوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  أوجه الشكر والتقدير للدولة المصرية على مساندتنا في مشروعنا الخاص ".

 

 وأضاف احمد النبوي:" نطبق المقاييس العالمية في تصنيع  الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022".

 

وتابع أحمد النبوي:" ما  فعلناه قصة نجاح نفتخر بها  والطاقة الإنتاجية للمصنع 3.5  مليون كرة سنويا  بعمالة 600 عامل مصري بخبرة باكستانية قائمة على التدريب".

 

وأكمل احمد النبوي:"   نستهدف تصنيع أحذية رياضية لعلامات تجارية وملابس رياضية، ونضع خطة مستقبلة  كي نقوم بإنتاج علامة تجارية  مصرية بمواصفة عالمية".

المونديال كأس العالم الكرة الرسمية مصر اخبار التوك شو

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