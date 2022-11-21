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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق ناري من فرج عامر على عدم إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو

فرج عامر
فرج عامر

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن اتحاد كرة القدم لم يؤدى دوره في قضية إعادة مباراة مصر والسنغال.

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أظهرت حق مصر| فرج عامر يرد بقوة على عدم إعادة مباراة السنغال.. فيديو

وأوضح فرج عامر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "مصادري في اعادة مباراة مصر والسنغال مصادر عالمية واتحاد الكرة المصري لم يتحرك بالشكل المطلوب لإعادة المباراة..

 

وأشار: "الكلام اللي قولته كان مصدره الإعلام والصحافة العالمية"، مضيفا: "الصحافة البريطانية والفرنسية تحدثت كثيرا عن هذه القضية وشرحت كل الأوضاع وهاجمت رئيس الاتحاد الدولي هجوم كبير وقالت إن المنتخب المصري المفروض كان ميكملش المباراة وسردت كل الأحداث منها محاولة تهديد محمد صلاح بالقتل".

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