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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة ابدأ: توفير فرص العمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل

صدى البلد

أكدت الدكتورة آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، أن  المبادرة درست سلة الواردات المصرية والقدرات التصنيعية للمصانع العاملة بالسوق المحلية والمواد الخام الموجودة التي يمكن الاستفادة منها، بهدف تعميق التصنيع المحلي.


وتابعت خلال مداخلة هاتفية  بقناة "إكسترا نيوز"، :"المبادرة ستظل مستمرة في نشاطها طالما هناك منتجات مستوردة، فهدفها أن يصبح استهلاك المصريين كله من السوق المحلية.

وأشارت إلي أنه من ضمن أهداف المبادرة توفير فرص العمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتطوير الصناعة المصرية.
 

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