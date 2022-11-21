عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

صدى البلد

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أبدى قلق الدول الأعضاء البالغ حيال غياب الشفافية وعدم تعاون الجانب الإيراني مع الوكالة لحل الإشكاليات العالقة والمطالبة بالتعاون الفوري، وأكد أهمية تكثيف جهود الدول الأعضاء في المجلس لحماية منظومة عدم الانتشار، خاصة في ظل إعلان الوكالة تأثر قدرتها في تأكيد مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير السعودية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا المندوب السعودي إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة لتوضيح وحل قضايا الضمانات العالقة دون مماطلة، معربًا عن دعم المملكة العربية السعودية لجميع جهود الوكالة في سبيل الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي.

وشدد المندوب السعودي على أهمية اطلاع دول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستجدات المتعلقة بتجاوزات إيران لاتفاق الضمانات، خاصة على خلفية استمرار عدم شفافية الجانب الإِيراني إزاء مطالبة الوكالة منذ حوالي أربعة أعوام بتبرير وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ وقيام إيران بتقديم تعليلات ليس لها مصداقية تقنيّاً.

وأشار المندوب السعودي إلى القرار المعتمد في دورة شهر يونيو الماضي، والذي ينص على وجوب تعاون إيران كاملاً مع الوكالة وإسراعها في تلبية طلباتها، إلا أن إيران استمرت بسياسة التضليل، حيث قامت بنقل المواد النووية إلى مواقع أخرى تجهلها الوكالة، بالإضافة إلى سعيها للتنصل من تنفيذ البند المُعدّل (3.1) من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها، ما يعكس عدم جديتها في التعاون مع الوكالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

بعد واقعة فاقوس.. شخص يعتدي على والدته بكرسي في الأزبكية

الصحة تتحرك ومطلب عاجل.. ماذا فعل الفيروس المخلوي في أطفالنا؟

ترشيحاتنا

تمويل ضخم من بايدن لأكبر محطة نووية في أمريكا.. ما القصة؟

مدينة إيطالية تبحث عن سكان.. مكافأة 750 ألف جنيه للراغبين

وزير الطاقة الإماراتي ينفي زيادة إنتاج النفط في أوبك

عضو اقتصادية النواب: مشروع قانون الاستثمار يحظى بزخم مجتمعي.. فيديو

ميريام فارس… تقليد واضح لإخراج ورقص وأزياء النجمة العالمية لاروسي

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ القومي للبحوث الفلكية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتكسف من المشاهد الجريئة..5 صور لابنة شقيقة إلهام شاهين بعد تصريحاتها

مبلغ صادم.. سعر إطلالة درة الأخيرة يثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلالة كاجوال جريئة.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بظهورها| شاهد

اعترافات جديدة.. تفاصيل مرعبة بليلة زواج عروسة الشرقية

فيديو

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

تحذير للمواطنين بسبب توابع زلزال اليونان| تغطية خاصة

وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ