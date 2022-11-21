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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمويل ضخم من بايدن لأكبر محطة نووية في أمريكا.. ما القصة؟

جو بايدن
جو بايدن

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إنها ستقدم لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء منحة بقيمة 1.1 مليار دولار لمساعدة الشركة على منع إغلاق ديابلو كانيون ، آخر محطة للطاقة النووية في كاليفورنيا، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

كان من المقرر في الأصل إيقاف ديابلو كانيون  على مرحلتين في عامي 2024 و 2025 ، لكن المشرعين في الولاية صوتوا في سبتمبر لإبقائها عاملة لمدة خمس سنوات أخرى.

تقدمت شركة باسيفك بطلب للحصول على تمويل من وزارة الطاقة من خلال برنامج الائتمان النووي المدني بقيمة 6 مليارات دولار والذي يهدف إلى إبقاء مفاعلات الطاقة النووية الأمريكية مفتوحة.

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ويعد التمويل المشروط ، الذي يأتي من خلال قانون البنية التحتية باتفاق بين الحزبين، والذي أقره الكونجرس العام الماضي ، يخلق طريقًا للمضي قدمًا لبقاء ديابلو كانيون عاملة ويمكن أن يسمح لشركة باسيفيك بسداد جزء من قرض بقيمة 1.4 مليار دولار للمحطة التي وافق عليها المشرعون.

تعد ديابلو كانيون، أكبر مصدر منفرد للطاقة في كاليفورنيا ، حيث توفر 8.6٪ من إجمالي الكهرباء في الولاية و 17٪ من الكهرباء الخالية من الكربون. وقد ساعدت الولاية على مواجهة نقص الطاقة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في كاليفورنيا وتزايد حدة موجات الحرارة مع تغير المناخ.

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم في بيان: "هذه خطوة حاسمة نحو ضمان استمرار القوة النووية المحلية في توفير طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة للأمريكيين باعتباره المحطة أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في البلاد".

ومع ذلك، أشار منتقدو ديابلو كانيون إلى أن المحطة التي تقع بجوار المحيط الهادئ في مقاطعة سان لويس أوبيسبو ، معرض للزلازل ولا يوجد حل دائم للتخلص من النفايات النووية.

قالت وزارة الطاقة إن الشروط النهائية للمنحة تخضع للتفاوض ، لكن التمويل مصمم لتغطية خسائر  باسيفيك  المتوقعة من إبقاء ديابلو كانيون عاملة.

و لا تتلقى جميع المحطات التي تقدمت لبرنامج وزارة الطاقة تمويلًا في هذه المرحلة الأولية.

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