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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع اليمني يثمّن الدور المحوري للسعودية والإمارات في دعم بلاده

وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني

ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم "الاثنين" الدور المحوري لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في دعم اليمن على كل المستويات.

جاء ذلك خلال لقائ وزير الدفاع اليمني مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب.

واستعرض الجانبان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت المنشآت الحيوية والسفن النفطية وتهديدها لأمن الطاقة وطرق الملاحة العالمية، مشيرًا إلى نقض المليشيا الحوثية المستمر للاتفاقات والمواثيق ورفضها إحلال السلام.

بدوره، أشاد السفير الأمريكي بدور القوات المسلحة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا استمرار التعاون لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.

في سياق متصل، بحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تهديدات ميليشات الحوثي الإرهابية وتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ودعم خفر السواحل ودعم خطة تأمين محافظة عدن.

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