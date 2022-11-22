عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة تشارك بحملة التبرع بالدم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة، اليوم، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة ، عن حملة التبرع بالدم على مستويات كليات الجامعة ، وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى من الفترة 20 من نوفمبر حتى 28 من نفس الشهر، وتم تخصيص أيام للتبرع لكل كلية.

وتأتي مواعيد تبرع كل كلية كالتالي:

كلية سياسة و اقتصاد 21 نوفمبر

كلية التخطيط العمرانى 22 نوفمبر

كلية العلوم 27 نوفمبر

كلية دار علوم 29 و 30 نوفمبر

كلية العلاج الطبيعى 4 و 5 ديسمبر

كلية الصيدلة 6 ديسمبر

كلية طب الاسنان 7 ديسمبر.

 

txt

إعفاء كامل من سداد المصروفات الدراسية .. عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة تكشف لـ "صدى البلد" عدد الطلاب ذوي الهمم والخدمات المقدمة لهم

جامعة القاهرة 

وكانت قد أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الحملة استهدفت رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي ووسائل الوقاية منه للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وذلك من خلال توزيع النشرات التوعوية وتقديم الدعم لمنتسبات الجامعة وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية.

واضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع
 

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة القصر العينى كلية العلاج الطبيعي التخطيط العمرانى بنك الدم القصر العينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

بعد الملاية اللف.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

إعلامي: خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

واتساب وماسنجر باشتراك شهري.. قرارات جديدة من مارك زوكربيرج

ترشيحاتنا

اليوم.. محاكمة 9 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة بمصر القديمة

5 أهداف لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.. تعرف عليها

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم.. والقنوات الناقلة

الأسمنت يتخطي 1500 جنيه .. أسعارمواد البناء في مصر اليوم 22-11-2022

تسبيح الشروق 100 مرة .. ذكر يجعل لك فرجا ورزقا ونجاة

واشنطن: نرفض الهجمات ضد تركيا ونعارض أي انتهاك لسيادة العراق أو سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

سائحة تكتشف رسوما فرعونية تشبه شعار الواي فاي.. شاهد ماذا فعلت

الراقصة حامل والعروس بتحشش.. مقطع صادم لحفل زفاف تركي| شاهد

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

فيديو

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ