الأوقاف: الدكتور هشام عبد العزيز علي خطيبًا للجمعة القادمة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة القادمة 25 / 11/ 2022م بعنوان: "الكسب الحلال" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري من المسجد الكبير بقرية السناجرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.



وفي ضوء الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، يُقام الأسبوع الثقافي في سبع محافظات في وقت واحد وهي: ( الجيزة ، بني سويف ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر ، أسوان ، الوادي الجديد ، السويس ) .

ويقام الأسبوع الثقافي، خلال الأسبوع القادم من الأحد 27/ 11/ 2022م حتى الأربعاء 30/ 11/ 2022م علمًا بأن محاضرات الأسبوع الثقافي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة ، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين .

