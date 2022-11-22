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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طارق سلطان: طلاق والدتي فايزة أحمد ووالدي لم يستمر طويلا ورجعوا لبعض

فاية أحمد ومحمد سلطان
فاية أحمد ومحمد سلطان

 قال الدكتور طارق محمد سلطان نجل الموسيقار الراحل محمد سلطان  والفنانة فايزة أحمد بعد إتمام تعليمهما الثانوي   أرسلهما والديهما لاستكمال دراستهما للطب في الخارج في فرنسا   حتى  تخصص في التجميل بينما  تخصص شقيقه الدكتور عمرو  في أمراض الباطنة.


وكشف  خلال تصريحات تليفزيونية،  تفاصيل الساعات الاخيرة   لوالده الراحل الموسيقار  محمد سلطان مؤكداً أنه كان يتصل به  يومياً وفي بعض الايام  كان يقوم  بالاتصال به أربع او خمس مرات وفي يومه الاخير إتصلت به   ولم يكن صوته جيداً  وتناول غذاؤه  و نصحته  بعد شكواه  من شعوره بالوعكه   بتلقي إستشارة  طبية قائلاً :  مكنتش عارف اشخصه هاتفياً ولكني  بعدها بقليل فوجئت بالنبأ   الحزين ”لافتاً إلى  أنه تعلم من والده إحترام الغير والعطف وكان شخصاً سخياً وكريم وأنه علمهما أن  الحياة ليست مادة فقط وان لاتكون لها الاهمية الاولى في الحياة .


وكشف أن والده كان متديناً  حيث لم يكن يترك فرضاً ويتمتع بذاكرة قوية حتى أنه كان   يذكر أسماء الله الحسنى كاملة بلا  تردد   أو خطأ وكنت  أقول ذلك لاصحابي واجري أتصالات حتى اسمعهم قوة ذاكرة والدي.

  

كانت عظيمة 
وذكر ان قصة حب والدته ووالده  كانت عظيمة وأن كلاهما بعد الانفصال  شعرا أن هذه الخطوة كانت غلطة   يجب تصحيحها   قائلاً  : طلاق والدتي فايزة أحمد ووالدي لم يستمر طويلا، وندموا ورجعوا لبعض.

طارق محمد سلطان فايزة أحمد الموسيقار فرنسا الفن

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