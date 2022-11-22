شكري يستقبل نظيره اليوناني لعقد مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرة تفاهم

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية في القاهرة نظيره اليوناني نيكوس ديندياس

وتعقد جلسة مباحثات بين الوزيرين يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين ثم مؤتمر صحفي مشترك.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية اليوناني الى القاهرة في سبتمبر الماضي حيث ناقش العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية سامح شكري، عقب مباحثات ومشاورات ثنائية تطرقت لعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وتم استعراض مجمل القضايا على الساحة الدولية والإقليمية.

وكان الوزير شكري، قد اعلن حينها أنه تمت مناقشة كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة خاصة على الصعيد الأمن الغذائي والطاقة، وتم التأكيد خلال المشاورات على الحاجة الماسة لتضافر جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم.

