عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يستقبل نظيره اليوناني لعقد مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرة تفاهم

شكري وديندياس
شكري وديندياس

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية في القاهرة نظيره اليوناني نيكوس ديندياس

وتعقد جلسة مباحثات بين الوزيرين يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين ثم مؤتمر صحفي مشترك.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية اليوناني الى القاهرة في سبتمبر الماضي حيث ناقش العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية سامح شكري، عقب مباحثات ومشاورات ثنائية تطرقت لعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وتم استعراض مجمل القضايا على الساحة الدولية والإقليمية.

وكان الوزير شكري، قد اعلن حينها أنه تمت مناقشة كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة خاصة على الصعيد الأمن الغذائي والطاقة، وتم التأكيد خلال المشاورات على الحاجة الماسة لتضافر جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم.
 

الخارجية سامح شكري وزير الخارجية اليونان الامن الغذائي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التحديات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

بعد الملاية اللف.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

موضوعات متعلقة

مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال تشي أنجور

قمة COP27 بشرم الشيخ .. 4 محاور حول مستقبل العمل الدولي بشأن تغير المناخ

وزير من دول جزر الكاريبي: أطالب بإنشاء صندوق دولي لكوارث المناخ مقره مصر|خاص

إصابة مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ جون كيري بفيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل الأضرار المناخية لتنشيط محادثات COP27 المتعثرة

الرئاسة المصرية لـ COP27 تطلق 4 مبادرات مهمة لتعزيز العمل المناخي العالمي

السعودية تختار البحريني إبراهيم التميمي رئيسًا للجنة تحكيم جائزة الحكومة الرقمية

شكري : مستمرون في جذب شراكات جديدة وتعزيز الجهود العالمية للحد من الانبعاثات

ترشيحاتنا

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله

لاعبو الأهلي يدعمون علي معلول قبل مباراة تونس بكأس العالم

رصد 10 حالات قصف لجبهة النصرة على إدلب شمال سوريا

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق .. احرص عليه قبل شروق الشمس لتحقق ما تريد

أعلى سعر لجرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 22-11-2022

أهلي جدة: موسيماني اسم كبير في التدريب لكن النتائج ليست جيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

يوم مميز.. إيفانكا ترامب تزور أهرامات الجيزة| صور

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

لو مصاب بالفيرس المخلوي.. طبيب يقدم روشتة للعلاج منه

فيديو

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ