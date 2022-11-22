لوك غريب.. هدى المفتي تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هدى المفتي بشعر قصير باللون البرتقالي، ولاقت تفاعلًا من جمهورها حول اللوك، مشيرين الي تغير ملامحها بهذه الإطلالة.

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم حظك اليوم، المُنتظر عرضه في دور العرض السينمائية أكتوبر الجاري، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طه الدسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن حظك اليوم، قالت الفنانة هدى المفتي إنها متحمسة جدا لقرب عرض الفيلم في دور العرض السينمائية، وإنها قد بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.