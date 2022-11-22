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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام برنامج تنمية مهارات طلاب المدارس الثانوية بسيناء

ختام تدريبات برنامج
ختام تدريبات برنامج تنمية مهارات طلاب المدارس الثانوية

  

انتهت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء ،  ادراة تمكين الشباب ، من تنفيذ تدريبات برنامج «مشواري»، لتنمية المهارات الحياتية لطلاب المدارس الثانوية للمرحلة العمرية من 14 حتى 18 عاما ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،ومنال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب .

 

دخول سوق العمل 

 

وقال  كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة أن برنامج التدريب لتنمية مهارات الشباب  في اطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم ، حرصاً على تدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم لدخول سوق العمل، من خلال إكسابهم المهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الإبداع والابتكار، إضافة إلى مهارات الجاهزية للعمل.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء  إن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم.

كما  يتيح   التدريب حصول النشيء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات المختلفة، التي تساعد في تأهيلهم لسوق العمل كما يهدف إلى القيام بتنفيذ المشروعات وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل .

ونفذ التدريب كلآ من صلاح شوقي وسعدي عمار ومتابعه وتنفيذ محمد آبو الليل منسق المشروع بالمحافظة .


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رئيس تعمير شمال وجنوب سيناء يقوم بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال والمشروعات الخدمية

سيناء تنمية مهارات الحياتية الثانوية

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