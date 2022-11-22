عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتين والسعودية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بكأس العالم والقنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم

عشاق الساحرة المستديرة على موعد جديد اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر نوفمبر، من مواجهات نارية بكأس العالم 2022، وهي المسابقة التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.

txt

سر الطلب الغريب من موظف بوزارة العدل السعودية قبل مباراة الأخضر والأرجنتين

txt

إعلامي: خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر مواجهة قوية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، في إطار مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2022، كما يلعب المنتخب البولندي أمام نظيره المكسيكي، بنفس المجموعة.

 

وفي المجموعة الرابعة، يلعب منتخب فرنسا أمام أستراليا، كما يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي.

 

ويعد هذا اليوم الأول الذي يشهد إجراء 4 مباريات ببطولة كأس العالم 2022، فقد شهد يوم الأحد الماضي إجراء مباراة واحدة فقط وهي قطر والإكوادور، ثم لعبت 3 مباريات أمس الثلاثاء، وهي: (إنجلترا ضد إيران)، (السنغال ضد هولندا)، و(ويلز ضد أمريكا).

txt

رضا عبد العال: كيروش مدرب فاشل.. ومجاهد سبب عدم تأهلنا إلى كأس العالم

txt

واقعة لا تتكرر كثيرا.. سر تبديلات إيران الـ6 أمام إنجلترا بكأس العالم

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 كالتالي:


السعودية & الأرجنتين.. الساعة 12 مساءً بتوقيت القاهرة، 1 مساءً بتوقيت السعودية، 2 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب لوسيل.

 

تونس & الدنمارك.. الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية، 5 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب المدينة التعليمية.

 

المكسيك & بولندا.. الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، 8 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب 974 بالدوحة.

 

فرنسا & أستراليا.. الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، 11 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب الجنوب.

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022


تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وتنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

 

القنوات الناقلة السعودية ضد الأرجنتين - Bein sports max 1:

وتُنقل مباراة السعودية والأرجنتين على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة السعودية والأرجنتين على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت خليل البلوشي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت مشاري القرني.

 

الدانمارك ضد تونس - Bein sports max 2:

وتُنقل مباراة الدانمارك وتونس على قناة بي إن سبورتس ماكس 2، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة تونس والدانمارك على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت أحمد الطيب، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت هيكل الصغير.

txt

تعليق مثير من جاريث بيل عقب هدفه التاريخي مع ويلز في كأس العالم

txt

كولينا يكشف سبب الأرقام الكبيرة للوقت المحتسب بدلا من الضائع بكأس العالم

المكسيك ضد بولندا - Bein sports max 1:

وتُنقل مباراة المكسيك ضد بولندا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة المكسيك ضد بولندا على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت خالد الحدي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت سمير اليعقوبي.

 

فرنسا ضد أستراليا - Bein sports max 1:

وتُنقل مباراة فرنسا ضد أستراليا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة فرنسا ضد أستراليا على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت سمير المعيرفي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت منتصر الأزهري.

المونديال كأس العالم السعودية والأرجنتين السعودية تونس الدانمارك ضد تونس فرنسا ضد أستراليا -

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى للجماهير قبل مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

قعدة عرب.. مفاجأة في واقعة زفة العذرية لعروسة الشرقية..فيديو

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

إعلامي: خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل عملها سائق أوبر بسبب قلة الأدوار| شاهد

رئيس الاتحاد السكندري يعقد جلسة مع اللاعبين على هامش خوض التدريبات

ترشيحاتنا

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مجموعة السبع الكبار تضع حدا أقصى لأسعار النفط الروسي

الأرجنتين والسعودية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بكأس العالم والقنوات الناقلة

وفاة لاعب سرس الليان إثر حادث سير

الدولار الأمريكي يحقق مكاسب مع ضعف مؤشر ناسداك 100 وإغلاق الصين

أفضل سورة في الصباح.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

سائحة تكتشف رسوما فرعونية تشبه شعار الواي فاي.. شاهد ماذا فعلت

الراقصة حامل والعروس بتحشش.. مقطع صادم لحفل زفاف تركي| شاهد

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

فيديو

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ