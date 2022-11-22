الأرجنتين والسعودية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بكأس العالم والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد جديد اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر نوفمبر، من مواجهات نارية بكأس العالم 2022، وهي المسابقة التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر مواجهة قوية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، في إطار مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2022، كما يلعب المنتخب البولندي أمام نظيره المكسيكي، بنفس المجموعة.

وفي المجموعة الرابعة، يلعب منتخب فرنسا أمام أستراليا، كما يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي.

ويعد هذا اليوم الأول الذي يشهد إجراء 4 مباريات ببطولة كأس العالم 2022، فقد شهد يوم الأحد الماضي إجراء مباراة واحدة فقط وهي قطر والإكوادور، ثم لعبت 3 مباريات أمس الثلاثاء، وهي: (إنجلترا ضد إيران)، (السنغال ضد هولندا)، و(ويلز ضد أمريكا).

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 كالتالي:



السعودية & الأرجنتين.. الساعة 12 مساءً بتوقيت القاهرة، 1 مساءً بتوقيت السعودية، 2 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب لوسيل.

تونس & الدنمارك.. الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية، 5 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب المدينة التعليمية.

المكسيك & بولندا.. الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، 8 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب 974 بالدوحة.

فرنسا & أستراليا.. الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، 11 مساءً بتوقيت الإمارات، تقام المواجهة على أرضية ملعب الجنوب.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022



تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وتنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

القنوات الناقلة السعودية ضد الأرجنتين - Bein sports max 1:

وتُنقل مباراة السعودية والأرجنتين على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة السعودية والأرجنتين على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت خليل البلوشي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت مشاري القرني.

الدانمارك ضد تونس - Bein sports max 2:

وتُنقل مباراة الدانمارك وتونس على قناة بي إن سبورتس ماكس 2، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة تونس والدانمارك على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت أحمد الطيب، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت هيكل الصغير.

المكسيك ضد بولندا - Bein sports max 1:

وتُنقل مباراة المكسيك ضد بولندا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة المكسيك ضد بولندا على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت خالد الحدي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت سمير اليعقوبي.

فرنسا ضد أستراليا - Bein sports max 1:

وتُنقل مباراة فرنسا ضد أستراليا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وكذلك على تطبيق "تود" التابع للشبكة القطرية، كما سيتم بث مباراة فرنسا ضد أستراليا على قناة الكأس إكسترا 1 بصوت سمير المعيرفي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت منتصر الأزهري.