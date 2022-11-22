بشرى للجماهير قبل مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء عن خبر سعيد للجماهير العربية التي تتابع مونديال قطر 2022.

وأكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن مباراة السعودية والأرجنتين المرتقبة اليوم الثلاثاء سيتم بثها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتحظى المباراة بين الأرجنتين والسعودية باهتمام كبير خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع للمنتخب السعودي الشقيق في المباراة.

وتأتي المباراة بين السعودية والأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي بولندا والمكسيك.

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم الثلاثاء



وتنطلق المباراة بين السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مصر الموافق 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان المنتظر وفقا لما هو معلن في الأيام الماضية أن مباراة السعودية والأرجنتين سيتم بثها عبر شاشة قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس beIN Sports HD 1 Max.

كما يتم بث مباراة السعودية الأرجنتين عبر قناتي الكاس إكسترا 2 اتش دي Alkass EXTRA TWO HD والكاس اكسترا 1 اتش دي Alkass EXTRA One HD