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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر الطلب الغريب من موظف بوزارة العدل السعودية قبل مباراة الأخضر والأرجنتين

ميسي من مباراة الارجنتين
ميسي من مباراة الارجنتين والسعودية

تلقت وزارة العدل السعودية، يوم الثلاثاء، طلبًا غريبًا من أحد الموظفين العاملين لديها، يتعلق بـ  كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر المجاورة، ويشارك فيه المنتخب السعودي، قبل أن تُفاجئ صاحب الطلب بالموافقة.

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وورد السؤال إلى حساب "التواصل العدلي" التابع للوزارة في تويتر، والمخصص للإجابة عن أسئلة حول الأحكام القضائية وتنفيذها والغرامات والإرث، لكن صاحبه يسأل عن إمكانية مشاهدة مباراة منتخب السعودية التي ستقام خلال فترة الدوام الرسمي.

ويقول صاحب السؤال إنه موظف في الوزارة، ويريد مشاهدة مباراة الفريق السعودي مع نظيره الأرجنتيني التي ستقام في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، ليرد القائمون على الحساب بالقول "نفيدكم بأنه يمكنك ذلك؛ دعمًا لمنتخبنا الوطني، وذلك بعد التنسيق مع المدير المباشر".

وسمحت السعودية للمشجعين الحاملين لبطاقة "هيا" الخاصة بمشجعي نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 20222، الإقامة في المملكة لمدة 60 يومًا بعد الحصول على تأشيرة الإقامة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتأشيرات.

ويمكن للمشجعين الحاصلين على تأشيرة الإقامة الدخول والخروج من  السعودية عدة مرات أثناء فترة سريان التأشيرة 60 يومًا وليس من الضروري أن يكون الدخول المسبق لقطر شرطًا للإقامة في السعودية خلال نهائيات كأس العالم، لكن بشرط حصول المشجعين على تأمين صحي قبل القدوم للمملكة.

وزارة العدل السعودية كأس العالم المنتخب السعودي الأرجنتيني نهائيات كأس العالم السعودية

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