وفاة لاعب سرس الليان إثر حادث سير

أعلن نادي سرس الليان - الناشط بالدرجة الثالثة - وفاة أحمد وائل الخولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إثر تعرضه لحادث سير .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سرس الليان قائلة : نتمني من جماهير سرس الليان ومحبي سرس الليان الدعاء للاعبنا احمد وائل الخولي بخالص الشفاء العاجل أثر تعرضه لحادث ووجوده بغرفه العنايه المركزه ربنا يشفيك يا حبيبي يارب قبل اعلان وفاة اللاعب

وكتبت الصفحة : إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته هتوحشنا يا حبيبي

ويحتل فريق سرس الليان المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة برصيد 7 نقاط .