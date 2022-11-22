طارد عاملة النظافة في الشارع وأفصح عن رغبته.. والنيابة تتخذ قرار

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة المتهم بهتك عرض عاملة نظافة بالطريق العام إلي الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني غليها - بالقوة بأن اعترض وجهتها حال سيرها بالطريق العام مطاردا إياه مفصحا عن رغبته الجنسية ملقيا الروع في نفس المجني عليها ملاحقا إياها حتي تمكن من تكميم فاهها بيده للحيلولة دون إستغاثتها متحسسا جسدها.

شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة روض الفرج

بأن تحرياته السرية أسفرت أنه بفحص آلات المراقبة

بمحيط مكان الواقعة تبين له قيام المتهم باعتراض الشاهدة الأولى إتان سيرها بالطريق العام

فانصرفت من أمامه إلا أنه أصر على ملاحقتها متحسسا بيده علي جسدها.