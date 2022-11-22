إعلان الفائزين ببطولة دورى كرة السلة طلبة وطالبات بجامعة عين شمس.. صور

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس دوري الجامعة الرياضي، في إطار حرص الجامعة على توسيع قاعدة الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم.

واقيمت في هذا الإطار بطولة دورى كليات الجامعة في لعبة كرة السلة 3×3، على مدار يومين بصالة الألعاب المغطاة برعاية الشباب بالجامعة واسفرت النتائج فى منافسات الطالبات، عن فوز فريق كلية الهندسة بالمركز الأول والمركز الثانى كان من نصيب فريق كلية الطب والمركز الثالث فريق كلية الآثار.

وأسفرت نتائج منافسات الطلبة عن فوز فرق كلية الهندسة بالمركز الأول و فاز بالمركز الثاني فريق كلية الحقوق و فاز بالمركز الثالث فريق كلية الحاسبات والمعلومات .

تقام البطولة تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية وريهام العطيفى القائم بأعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و فاطمة خليفة و كريم احمد و أ.هاني عطيه.

علي جانب آخر تنظم كلية التمريض بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسكر، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر موسى، عميد الكلية، تحت إشراف الدكتورة هيام رفعت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الاحتفال، بمدرج الدكتورة سهير مخيمر بالكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وفي سياق مختلف حصل المؤتمر الأفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء، الذي يعقد برحاب مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، على موافقة UN لإدراجه ضمن فعاليات International Year of Basic Sciences، وبذلك سيحصل المؤتمر على شعار الأمم المتحدة.

وتنطلق أعمال المؤتمر يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس رئيس المؤتمر، والدكتورة نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني، أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (13)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (12)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (11)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (2)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (3)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (4)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (5)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (6)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (7)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (8)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (9)

بالصور بطولة دورى كرة السلة طلبه وطالبات بدورى جامعة عين شمس الرياضى (10)