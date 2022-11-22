وكيل صحة الدقهلية: إدارة الكلى أنهت التجهيزات لاستقبال محطتين لمعالجة المياه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة فى تصريحات له اليوم عن إنجازات إدارة الكلى خلال شهر نوفمبر الجارى، موضحا أنه في اطار خطة الارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي تم تجهيز مكانين بمستشفى شربين المركزي ومستشفي منية النصر المركزي استعداداً لاستقبال محطتين حديثتين لمعالجة المياه ستورد من وزارة الصحة خلال ايام.

من جانبه أكد الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى حرص مديرية الصحة، على التوسع في إنشاء وحدات الغسيل الكلوى لتأمين جودة الرعاية وتحقيق مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى حيث جرى استكمال و تطوير الجزء المتبقي من الدور العلوي بقسم الكلي الجديد بمستشفي المنزلة .

و كشف البيلى عن الانتهاء من وضع اللمسات الفنية الجديدة بوحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين لتكون وحدة غسيل كلوي نموذجية علي احدث المعايير العالمي معرباً عن خالص شكره لجمعية الاورمان الخيرية والمجتمع المدنى علي رعاية التطوير الجاري بمختلف وحدات الكلى بالمحافظة.

وأعرب مكين عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والادارة المركزية للطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد حسنين بوزارة الصحة علي الموافقة على دعم وحدات الكلي بالدقهلية بعدد محطتين لمعالجة المياه بمستشفي شربين المركزي و منية النصر المركزي والتى سيجرى توريدهما خلال أيام .

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