نشرة الفن .. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر بعد سنوات خلاف.. النجوم العرب يحتفلون بفوز السعودية علي الأرجنتين في كأس العالم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية، على مدار الساعات الماضية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

احتفل الفنان عمرو دياب بفوز المنتخب السعودي علي الأرجنتين، ونشر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عمرو دياب :"مبروك لأبطال السعودية".

كشفت الفنانة نسرين طافش ، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن طلاقها منذ 3 شهور ، بعد ان تصدرت بهذا الخبر أمس مؤشرات البحث .

وعلقت نسرين طافش قائلة : بالنسبة لتكرار خبر طلاقى، يعنى كم المسجات اللى وصلتنى شيء عم تطمنوا عليا وشيء عم يسأل ليه رجعتوا لبعض ومن بعدها رجعتوا أطلقتوا، يعنى لازم كل شهر أعلن طلاقى لتتأكدوا انى ما رجعت أنا أعلنت انفصالى من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا و لا في تمديد لـ 2023".

توفي الفنان اللبناني روميو لحود فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92 عاماً، بعد أن ترك إرثا فنيا كبيراً.

ونعت الفنانة إليسا الفنان الراحل من خلال موقع التغريدات العالمي “تويتر” قائلة: “المبدع روميو لحود لروحك السلام”.

ونشرت إليسا مقطعا من مداخلة الراحل معها باستضافة الإعلامي نيشان، قال لها فيه: "كنت مؤمناً بأنكِ ستصلين منذ استديو الفن، ولم أخطئ".

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام ليلة أمس، الاثنين، وذلك من خلال التقرير التالي.

تمكن فيلم “تحت تهديد السلاح” من بطولة حسن الرداد، من الحفاظ علي صدارة شباك تذاكر السينما منذ طرحه فى دور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق إيرادات أمس 99,027 ألف جنيه.

يضم فيلم “تحت تهديد السلاح” العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، وعباس أبو الحسن، وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

حل الفنان أحمد سعد ضيفا على برنامج “إنسايدر بالعربي”، حيث كشف له مقدم البرنامج عن تعرض طليقته ريم البارودي إلى استفزاز من قبل إحدى المعجبات، بعدما علقت الأخيرة على لايف بثته “البارودي"، والتي ردت على المعجبة بأنها تحب الاستماع إلى أغاني أحمد سعد.

وقال أحمد سعد: “أشكرها على تلك المشاعر، وأتمنى للفنانة ريم البارودي التوفيق وربنا يكرمها، فبعد الانفصال يكون لديك مشاعر غضب تجاه الشخص الآخر، ولكن بمرور الوقت تكتشف أن هولاء الأشخاص جيدون”.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام فيديو للفنانة إلهام شاهين اثناء تواجدها على متن يخت ، وهو تقوم بالغناء للفنانة نجاة الصغيرة .