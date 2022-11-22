الممثل الإنجليزي جاري أولدمان يعلن اعتزال التمثيل قريبا

أعلن الممثل الإنجليزي جاري أولدمان نيته لاعتزال التمثيل قريبا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل الإثارة Slow Horses الذي قدم منه موسمين حتى الآن، ويعرض على منصة أبل بلس.

وقال جاري أولدمان الذي سيبلغ من العمر 65 عاما قريبا، إنه على مشارف السبعين من العمر، ولا يريد أن يتواجد في المجال بعمر الثمانين.

واعترف جاري أولدمان في مقابلة جديدة مع التايمز، إنه يريد التوقف عن التمثيل، والتركيز على اهتمامات أخرى، في الوقت المتبق من حياته.

وأوضح أنه سيكون سعيدا ومتشرفا جدا بأن تكون شخصية جاكسون لامب في دراما الجاسوسية Slow Horses هي الأخيرة له على الشاشة.

وأشار إلى أنه كانت لديه مهنة يحسد عليها، لكنه الآن لديه أمور أخرى تثير اهتمامه بعيدا عن التمثيل، وذلك بعدما حاز على جائزة البافتا ثلاث مرات، على مدار 4 عقود في الصناعة.

حاز جاري أولدمان على جوائز أفضل ممثل من الأوسكار وجولدن جلوب والساج، عن دور وينستون تشرشل في فيلم Darkest Hour، وقال إنه تشرف بلعب هذا الدور.