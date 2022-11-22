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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في 4 مراكز بالبحيرة

إزاله التعديات على
إزاله التعديات على الأراضى الزراعية

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بالبحيرة  لمراكز “ رشيد  - حوش عيسى -  إيتاى البارود - أبو حمص " عن إزالة 10 حالات تعد بإجمالى مساحة بلغت 1420 م٢ عبارة عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 870 م٢ برشيد و حالة تعد بمساحة 250 م٢ بحوش عيسى.

ازاله التعديات على الأراضى الزراعية 

جاء ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة لسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً  وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

بالإضافة إلى حالة تعد بمساحة 200 م٢ بإيتاى البارود وأخرى بمساحة 100 م٢ بأبو حمص.

 

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