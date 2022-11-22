عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة الملايين.. لماذا يمتنع ترامب عن العودة لـ تويتر؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب

يستعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لخسارة ملايين الدولارات إذا استأنف التواصل عبر "تويتر" بعد أن أعاد إيلون ماسك، تفعيل حسابه. 

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إنه على الرغم من محاولات ماسك الواضحة لإقناع ترامب بالتغريد مرة أخرى، أصر الرئيس السابق على أنه راض عن البقاء في منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، التي أسسها بعد أن حظرته منصات التكنولوجيا الرئيسية العام الماضي، ومن بينها "فيسبوك" و"إنستجرام".

وأوضحت الصحيفة أن “تروث سوشيال” هي ملكية خاصة لشركة تابعة لترامب، مشيرة إلى أن الشركة مرتبطة باتفاقية مع شركة Digital World Acquisition Corp، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، والتي تم إنشاؤها لطرح شركة ترامب للاكتتاب العام.

وكشف الخبير القانوني، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، إريك تالي، أنه إذا كانت شركة ترامب ستطرح للاكتتاب العام، ليقوم ترامب بالتقليل من قيمة “تروث سوشيال” من خلال استئناف أنشطته على "تويتر"، وبالتالي إعطاء عشرات الملايين من المتابعين سببًا للتخلي عن منصته، فعندها يمكن للمساهمين مقاضاته، مبينا أن هذه الخطوة قد تشكل أساسا لقيام "دعوى قضائية للاحتيال في الأوراق المالية".

وثائق ترامب السرية.. طلب جديد من وزارة العدل ضد الرئيس السابق

منافس ترامب وبايدن.. مغني راب يعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وأفادت "نيويورك بوست" بأنه يمكن تصور عودة ترامب إلى "تويتر" دون مواجهة أي تداعيات قانونية، ولكن فقط إذا أعطى الأولوية لتطبيقه.

ووفقا لتقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل شركة ترامب، فإن ترامب "ملزم عموما بنشر أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع “تروث سوشيال” ولا يجوز له نشر نفس المنشور على موقع تواصل اجتماعي آخر لمدة 6 ساعات".

كما تسمح الصفقة مع SPAC لترامب باستخدام "حساب شخصي" لنشر منشورات "تتعلق بالرسائل السياسية أو جمع التبرعات السياسية أو جهود التصويت على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في أي وقت".

دونالد ترامب ترامب إيلون ماسك تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

بـ قرار عاجل .. إخلاء مدرسة تعليم أساسي في المنوفية | صور

إنقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

موضوعات متعلقة

شاهد.. احتفال الأمير محمد بن سلمان بعد فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

في مكالمة خادعة .. رئيس بولندا يعلن موقفه من الحرب مع روسيا

أضرار هائلة.. ضربات صاروخية روسية تتسبب في خسائر فادحة بـ أوكرانيا

بسبب البيتزا.. تغريم قائد القوات البريطانية علي حدود روسيا

بسبب القرم.. خلاف كبير بين الغرب وأوكرانيا

لتجنب كارثة .. تحرك عاجل من الجيش الأمريكي بسبب شحنة أسلحة أوكرانيا

هل تلقي بوتين مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا؟.. الكرملين يرد

انهيار تام .. تحذيرات من تدهور الاقتصاد وظروف المعيشة في ألمانيا

ترشيحاتنا

حق مقدس .. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر أمريكا

بدأت 2020 ولها 3 محاور وأهداف.. تفاصيل خطة الإصلاح الهيكلي لتقوية الاقتصاد

211 ضابطا.. الأمم المتحدة تكرم رجال الداخلية المشاركين فى قمة المناخ

مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

مها عبدالناصر: قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل وليس مسئولية وزارة واحدة

صلاح عبدالفتاح: حكم مواجهة الأرجنتين والسعودية الأضعف بالمونديال وفيفا أحرج كلاتينبرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

بعد فوز الأخضر على الأرجنتين.. إليك أشهر الأكلات السعودية

بالصبار.. وصفة لزيادة نمو الشعر

فيديو

السعودية تبهر العالم بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2/1 في كأس العام.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

تراجع الدولار عالميا ومفاجأة في أسعار الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ