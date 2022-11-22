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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاينه سوق غزه القديم: ماس كهربائي تسبب في احتراق 6 باكيات

صدى البلد

كشفت المعاينة الأولية لحريق سوق غزة بالعتبة عن أن الشرارة الأولي للحريق جاءت نتيجة ماس كهربائي في إحدي باكيات الباعه بالسوق ثم انتشرت النيران لتلتهم ٦ باكيات .

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من انقاذ سوق غزه القديم بالعتبة دائرة الموسكي من كارثة محققه بعد ان اشتعلت النيران داخل السوق والتهمت اجزاء منه الا ان سرعه تحرك قوات الاطفاء حالت دون احتراق السوق بالكامل .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل سوق غزه بالعتبة دائرة قسم شرطة الموسكي .

 تم توجيه ٧ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل تدمير محتويات السوق بالكامل.

وتبين من المعاينه الاولية ان الحريق شب داخل باكيه ثم امتددت النيران لتلتهم ٦ باكيات اخرين ، دون اصابات ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

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