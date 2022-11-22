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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ياسمين نيازي تطرح أغنية بروحلك بتوقيع فادي حداد.. فيديو

ياسمين نيازي
ياسمين نيازي

 طرحت المطربة ياسمين نيازي أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب وتحمل أسم بروحلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب. 

الأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري، فيما تولى مهمة إخراج الكليب المخرج اللبناني فادي حداد وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

 وتم تصويرالكليب في إحدى المناطق اللبنانية الجبلية، وحرص فادي خلال الكليب على تسليط الضوء على ضرورة إهتمام الأبناء بأبائهم وعدم الإبتعاد عنهم في مرحلة الشيخوخة، فالأباء بحاجة الى حنان وإهتمام أولادهم خاصةً في تلك المرحلة العمرية.
 

 

أحدث أعمال ياسمين نيازي

 

وطرحت المطربة ياسمين نيازي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "رافضة الفكرة" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

 ونشرت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة لبوستر الأغنية وعلقت عليها قائلة: "مبسوطة اوووي بردود الأفعال على الأغنية، ويارب الفكرة توصل اكتر،  شكرا لكل كومنت وكلمة بتوصلني منكم، ويا رب دايما اقدر اقدم لكم فن وأغاني تحبوها". 

 

أغنية" رافضة الفكرة" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن محمد أنيس، والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، وتعاونت في الفيديو كليب مع مدير التصوير رامي عادي.

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