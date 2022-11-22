اشتري الشبكة بسرعة.. شعبة الذهب: ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

توقع المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، خلال الفترة المقبلة.



وقال هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدم برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه وارد جدا جدا ارتفاع أسعار الذهب عن ما هو موجود حاليا، وخلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر أيضا قابل للتأثرات مرة أخرى".



السوق المحلي



وأضاف المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان السوق المحلي فيه بعض من التغيرات مختلفة، ومنها سعر صرف الجنيه أمام الدولار يسبب ارتفاع الذهب محليا.